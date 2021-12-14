Как IT-технологии помогают избежать многомиллионных убытков в сфере ЖКХ

Иллюстрация: "Интерсвязь"

В Уральских городах продолжается цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: Интерсвязь успешно внедряет собственные разработки для перевода этой финансовоёмкой отрасли на рельсы автоматизации. Программа является частью якорного проекта компании — «Умный город», реализуемого за счёт собственных инвестиций.

Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ — вопрос как никогда актуальный. Выгоды от модернизации системы очевидны: от повышения качества управления городским хозяйством и работы отрасли в целом, до снижения затрат и обеспечения горожан современными сервисами.

Тем более, что традиционно именно сфера ЖКХ является одной из самых проблемных в стране. По данным главы минстроя РФ Ирека Файзуллина, изношенность коммунальных сетей в России приводит к ежегодным потерям 12,3% тепла и 22,9% воды. 30 процентов теплосетей и более 42 процентов водопроводных сетей нуждаются в замене, что является прямой причиной регулярных коммунальных аварий, количество которых только увеличивается к зимнему периоду. Для граждан, помимо очевидных неудобств в случае ЧП, с каждым годом становится всё более острым вопрос платы за потреблённые ресурсы: тарифы регулярно повышаются, собственники жилья ищут способы сэкономить. Также не на высоком уровне находится и качество взаимодействия управляющих компаний с жильцами: из-за устаревших принципов работы многие УК не могут предоставить ожидаемый уровень сервиса.

Комплексная программа компании «Интерсвязь» “Цифровизации коммунального хозяйства” направлена на решение именно этих многолетних проблем. Сразу несколько современных разработок и сервисов образуют контур выстроенной системы. Так, в городах присутствия Интерсвязи в Челябинской, Курганской и Свердловской областях установлено более двух с половиной тысяч «умных» общедомовых приборов учёта потребляемых ресурсов. Этот проект был разработан по просьбе самих коммунальщиков и позволяет оперативно собирать данные со счётчиков исключая неточности человеческого фактора. Кроме того, такая система мгновенно анализирует информацию и может быстро просигнализировать о возникновении аварии (например, если за короткое время резко выросло потребление воды — скорее всего, речь идёт о ЧС).

Со временем желания коммунальщиков становились сложнее, и система опроса счётчиков выросла в более интеллектуальное решение. Таким образом, специалисты могут не просто из офиса следить за показаниями, но и контролировать многочисленные трубы и даже предсказывать коммунальные аварии, соответственно, сэкономить на их устранении. Так например, после реализации комплексного проекта Интерсвязи по модернизации электросетей г. Озёрска (Челябинская область), за короткий срок удалось снизить на 20% количество выездов аварийных бригад и так же на 20% сократился объём потерь электроэнергии.

Также умные счётчики Интерсвязи благодаря точности передачи показаний позволяют сэкономить на отоплении — а именно эта строчка в платёжных квитанциях зимой «радует» горожан самой значительной суммой.

Наконец, многолетняя проблема отсутствия обратной связи между управляющими компаниями и собственниками жилья получила своё цифровое решение от компании «Интерсвязь». Внедрённый в мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» сервис «Обратиться в ЖЭК» служит двойным каналом коммуникации. С одной стороны, УК могут оперативно оповещать жителей о возможных профилактических работах или случившихся авариях, тем самым снижая нагрузку на диспетчеров и уровень недовольства граждан. С другой сами жильцы могут в режиме реального времени информировать УК о проблемах, требующих решения (в том числе прилагая фото и получая ответ в том же мобильном приложении). В настоящее время к сервису «Обратиться в ЖЭК» подключено 189 управляющий компаний Уральского федерального округа, обслуживающих более 4,5 тысяч многоквартирных домов. Еженедельно через сервис «проходит» почти 700 обращений.

«Применение инновационных технологий для повышения эффективности работы, качества принимаемых решений является трендом, определяющим устойчивое опережающее развитие отрасли ЖКХ, — считает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы занимаемся этим вопросом уже на протяжении нескольких лет и видим, как шаг за шагом с внедрением новых разработок меняется устаревшая парадигма «в России всё плохо с «коммуналкой». Согласно информации Минстроя, по итогам 2020 года Челябинск среди крупных городов страны занял восьмое место рейтинга эффективности цифровой трансформации городского хозяйства. Уверен, что наш город в ближайшие два года сделает качественный рывок вперёд и сможет побороться за лидерство».