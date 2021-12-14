После ЧП с самолетом в челябинском аэропорту возбудили уголовное дело

Причиной ЧП с самолетом компании UVT Aero сначала называли плохую погоду: гололед и ветер. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Должностных лиц Челябинского авиапредприятия могут привлечь к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что сейчас под контролем ведомства продолжается расследование уголовного дела.

Само дело возбудили после инцидента ночью 1 декабря. Тогда прилетевший в Челябинск из Казани самолет выкатился после посадки за пределы полосы. На борту были 33 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал, но работа аэропорта временно остановилась.

По версии следствия, самолет совершил незапланированный маневр из-за ненадлежащей работы аэродромной службы. Ее сотрудники не выполнили все необходимые технологические процедуры по подготовке взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Вдобавок экипажу самолета сообщили недостоверные данные о состоянии поверхности.

Ранее с критикой в адрес руководства Челябинского аэропорта выступил глава Росавиации Александр Нерадько. Он обвинил руководство аэропорта в безответственности и некомпетентности.

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