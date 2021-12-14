Специалисты Центра экологии Урала взяли пробы воды на полигоне ТБО в Полетаево

Фото: полигон ТБО

На Полигоне ТБО побывали специалисты Центра экологии Урала, чтобы произвести забор проб подземных вод. Их исследуют на наличие азота, сульфатов, меди, марганца — и еще почти 40 химических компонентов. Также пробы направят на гельминтологические и бактериологические исследования. Качественный анализ воды является обязательным — забор проводится ежемесячно из шести контрольных скважин глубиной от 22 до 30 метров. Все они расположены по периметру объекта.

Изучением образцов воды занимаются эксперты сразу двух крупных лабораторий: Центра экологии Урала (Екатеринбург) и ЗАО «Роса» (Москва). Специалисты уральской лаборатории исследуют пробы на наличие и уровень содержания веществ по обязательному перечню, утвержденному действующим природоохранным законодательством. В Москве проводятся исследования на содержание акриламида и органического углерода. Контроль уровня этих веществ в подземных водах на объектах по обращению с отходами не является обязательным требованием законодательства и проводится по инициативе руководства ООО «Полигон ТБО».

«Мы понимаем, что к таким объектам, как полигон ТБО приковано внимание общественности, надзорных и контролирующих органов. Нам и самим небезразлична экологическая обстановка в регионе. Поэтому мы ведем постоянный контроль состояния окружающей среды вблизи объекта и привлекаем для этого специалистов авторитетных сертифицированных лабораторий. Детальный и строгий мониторинг состояния грунтовых вод убеждает нас в том, что все процессы отлажены. И даже малая вероятность загрязнения грунтовых вод исключена. Постоянный контроль за этим — часть работы», — рассказал заместитель генерального директора по производству Роман Рупотка.

Фото: полигон ТБО

Кроме исследования грунтовых вод на полигоне регулярно отслеживают состав фильтрата, который скапливается в специальном пруду-испарителе. Также на территории объекта постоянно производится исследование почвы и воздуха. По словам главного эколога предприятия Андрея Мигуна, вода, воздух и почва полигона в Полетаево являются одними из самых «изученных» среди остальных подобных специализированных объектов региона. Ведь настолько тщательный лабораторный разбор мало где осуществляется даже в масштабе УрФО.

«Я имею богатый опыт работы с другими предприятиями, и нигде не производился такой широкий список исследований. Он внедрялся, чтобы полигон без нареканий прошел государственную экологическую экспертизу. Поэтому в проектную документацию были включены исследования подземных вод по нескольким десяткам показателей, которые вошли в нашу собственную программу экологического производственного контроля. Строгое соблюдение программы помогло пройти госэкспертизу и получить соответствующее официальное заключение, согласованное экспертной комиссией. Хочу отметить, что такой расширенный мониторинг осуществляется в полной мере на постоянной основе» — подчеркнул Андрей Мигун, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Полигон ТБО».

Готовы на полигоне и к весеннему сезону. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод во время возможных паводков, была подготовлена и реализована программа особого контроля: пруд-испаритель, куда поступает фильтрат, абсолютно герметичен и протечки исключены. Поставленная задача по экологической безопасности выполняется: за несколько лет не отмечено никакой негативной динамики — подземные воды остаются чистыми. Этот факт подтверждают и официальные лабораторные протоколы.

Хорошее качество подземных вод отмечают и привлеченные специалисты сертифицированной лаборатории. Эколог Центра экологии Урала Андрей Бесярин, сообщил, что даже при первичном осмотре вода имеет высокую степень прозрачности и запах без примесей. Это свидетельствует о том, что в воде не превышен допустимый уровень такого соединения как азот аммония.

Фото: полигон ТБО

«Есть с чем сравнивать, в Полетаево, даже при визуальном осмотре проб, можно уверенно сказать, что цвет, прозрачность и запах — однозначно в пределах нормы. Самая важная задача при исследовании — оперативно доставить в лабораторию взятые образцы. Чем теплее погода, тем меньше времени на доставку. Обычно это от 6 до 12 часов. Если ожидается длительная транспортировка, то проба обязательно консервируется специальным образом. Тогда воду можно транспортировать в течение 3 суток и в ней не произойдет никаких изменений», — рассказал о тонкостях исследований Андрей Бесярин.

В среднем на подготовку отчета с результатами обязательного комплексного анализа у лаборатории уходит месяц. Второе, дополнительное исследование на наличие и уровень акриламида и органического углерода занимает меньше времени, но является более дорогостоящим. Всего на исследование состава подземных вод ООО «Полигон ТБО» ежемесячно тратит более 200 тыс. рублей. Однако, на предприятии уверены: экономия в таких важных вопросах недопустима.

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