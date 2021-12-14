Континентальная хоккейная лига представила полные составы команд на Матч Звезд КХЛ 2022 в Челябинске

Фото: Минспорта Челябинской области

14 декабря Континентальная хоккейная лига сделала свой выбор игроков, которые войдут в составы команд на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022. Ранее 16 хоккеистов выбрали болельщики, а чуть позже представители СМИ добавили к ним еще 12 игроков.

Таким образом, в Матче звезд КХЛ 2022 от южноуральских клубов «Трактор» и «Металлург» примут участие 6 игроков. Первым представителем «Металлурга» стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендэн Лайпсик из «Металлурга».

Выбор КХЛ Команда «Евразия»: Вратарь: Шимон Грубец («Авангард»); Защитник: Лукаш Клок («Нефтехимик»); Нападающие: Лукаш Радил («Динамо» Рига), Владислав Кодола («Северсталь»);

Команда «Россия»: Вратарь: Иван Федотов (ЦСКА); Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»);

Команда «Северная Америка»: Вратарь: Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»); Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь») Нападающие: Даниэль Одетт («Витязь»), Брендэн Лайпсик («Металлург»), Рид Буше («Локомотив»);

Команда «Скандинавия»: Вратарь: Ларс Юханссон (СКА); Защитники: Робин Пресс («Северсталь»), Теодор Леннстрём («Торпедо«); Нападающий: Никлас Енсен («Йокерит»).

«Благодарны болельщикам и журналистам за активное участие в голосовании. В числе игроков большое число дебютантов, которые смогут проявить себя и оправдать выбор болельщиков. КХЛ, администрация Челябинской области, хоккейный клуб «Трактор», партнеры ведут активную подготовку, чтобы Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2022 стала грандиозным праздником, а игроки и болельщики получили настоящее удовольствие, и надолго запомнили январский уикэнд в Челябинске», – отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Полные составы команд:

«Евразия» Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Шимон Грубец («Авангард», дебютант); Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий Матч Звезд), Ник Бэйлен («Трактор», третий Матч Звезд), Лукаш Клок («Нефтехимик», дебютант); Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй Матч Звезд), Владислав Кодола («Северсталь», дебютант), Лукаш Радил («Динамо» Рига, дебютант).

«Россия» Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант), Иван Федотов (ЦСКА, дебютант); Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй Матч Звезд), Александр Никишин («Спартак», дебютант); Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, шестой Матч Звезд), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

«Северная Америка» Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар», дебютант); Защитники: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч Звезд), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант), Тревор Мерфи («Сибирь», дебютант); Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе, Брендэн Лайпсик (оба – «Металлург», дебютанты), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Даниэль Одетт («Витязь», дебютант), Рид Буше («Локомотив», дебютант).

«Скандинавия» Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч Звезд), Ларс Юханссон (СКА, второй Матч Звезд); Защитники: Оливер Каски («Авангард», дебютант), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Теодор Леннстрём («Торпедо», дебютант); Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Тему Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий матч Звезд), Марко Анттила («Йокерит», дебютант), Никлас Енсен («Йокерит», дебютант).

Лучший игрок Кубка вызова МХЛ, который состоится 9 января 2022 года, пополнит команду «Россия».

Неделю звезд хоккея в Челябинске 8 января откроет матч звезд Женской хоккей лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 января пройдет мастер-шоу, а 16 января – матч Звезд КХЛ.