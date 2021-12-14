В Челябинске задержали двух сторожей шиномонтажки за убийство 23-летнего парня

Инцидент произошел на улице Полковой. Фото: Росгвардия по Челябинской области.

В Челябинске двое сторожей убили 23-летнего парня, с которым они распивали спиртное на рабочем месте. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря на шиномонтажке по улице Полковой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

— Приметы подозреваемых были установлены посредством камеры видеонаблюдения одной из соседних торговых точек, расположенной неподалеку от места обнаружения тела. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 1998 и 2000 годов рождения. Сейчас они задержаны, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Задержанные рассказали, что у них возник конфликт во время распития спиртного, в результате чего один из них нанес погибшему удары бейсбольной битой по голове и спине. Когда поняли, что он умер, решили вынести тело на улицу, после чего скрылись в близлежащих дворах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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