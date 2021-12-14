В Челябинске принят генплан развития города на ближайшие 20 лет

Предыдущий генплан Челябинска имел множество недостатков и был раскритикован общественностью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству во вторник, 14 декабря, приняла Генплан развития Челябинска на ближайшие 20 лет. Этот проект был рекомендован к утверждению на заседании Гордумы, которое должно состояться в конце декабря.

Как сообщает издание «Челябинск сегодня», новый Генплан был максимально актуализирован, поэтому в проекте уделили много внимания комплексной застройке территорий и улучшению ситуации с экологией.

Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что предыдущий вариант Генплана имел множество недостатков, но благодаря объемной работе депутатов, экспертов и помощи специалистов удалось внести все важные изменения, в том числе было утверждено более 500 предложений от самих жителей.

Напомним, действующий генплан Челябинска был рассчитан до 2023 года. Новая версия документа должна определить градостроительную политику на следующие 20 лет. Но ее не могли принять несколько лет. Проект генплана, созданный в 2019 году, вызвал множество нареканий.

Среди положений документа значились застройка свободных территорий в границах города, создание новых набережных, а также размещение студенческого городка между кладбищем и шлакоотвалами.

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