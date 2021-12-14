Челябинск попал в лидеры по снижению количества выбросов в атмосферу

Экология является одной из главных проблем Челябинска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинск оказался в числе российских городов, в которых отмечаются лучшие показатели по уровню снижения выбросов в рамках проекта «Чистый воздух». Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

— В Челябинске существенный вклад [по снижению выбросов] дала рекультивация городской свалки (более 20%), — отметила Виктория Абрамченко. — Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске.

Самые лучшие показатели по снижению выбросов продемонстрировал Новокузнецк – более 25%. Отметим, что всего в проекте «Чистый воздух» участвуют 12 городов России.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Теклсер провел прямую линию с местными жителями. Во время эфира ему поступила жалоба о плохом воздухе в региональном центре. Однако Текслер заявил, что ситуация, наоборот, улучшается.

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