Алексей Текслер заявил, что в Челябинске улучшается экология

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер во время Прямой линии с жителями прокомментировал возмущение челябинцев экологическими проблемами. К главе региона обратилась жительница Челябинска.

— Когда у нас будет воздух чистый, чтобы можно было выйти и хотя бы погулять? Дышать совершенно нечем, — пожаловалась женщина.

— Ситуация в регионе уже улучшается, она будет,безусловно, лучше, — ответил Алексей Текслер, но точных сроков назвать не смог. Губернатор уточнил только, что на 2023 и 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию объектов, которые должны помочь «решить проблемы на промышленных предприятиях».

— Мы видим динамику, у нас идет снижение выбросов. Я вижу, что ситуация меняется, невозможно ее сравнить с тем, что было в советское время. Я жил на ЧМЗ, я прекрасно помню, что ситуация была сложная. Мы ходили на первомайские демонстрации, и отношение к тому, что предприятия работают, трубы дымят, тогда было вообще другим. Сейчас времена поменялись, — поделился глава региона детскими воспоминаниями.

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