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Происшествия15 декабря 2021 2:39

58 человек тушили ночной пожар в челябинской типографии

Огнем была охвачена крыша
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В ночь на среду, 15 декабря, произошел пожар в типографии на Свердловском тракте в Челябинске. На момент прибытия пожарных полыхала крыша. Огнем было охвачено около 400 кв. м.

Специалисты работали по повышенному номеру сложности. Задействовано 58 человек и 19 единиц техники

— Пожар был быстро локализован. Пострадавших нет, — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

Установить причину возгорания предстоит сотрудникам отдела дознания.

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