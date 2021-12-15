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Происшествия15 декабря 2021 3:39

Видео ночного пожара в челябинской типографии опубликовало МЧС

Огонь распространился на 400 квадратных метров
Елена КОЛЧИНА
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Пожар начался ночью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался ночью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар случился ночью 15 декабря в здании типографии на Свердловском тракте в Челябинске. С огнем боролись 58 человек, использовали 19 единиц техники: возгоранию присвоили повышенный номер сложности.

В региональном ГУ МЧС опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как огонь поднимается над крышей типографии (горело 400 квадратных метров кровли). Чтобы добраться до места горения, спасатели использовали автолестницу.

Люди при пожаре не пострадали. Его причины сейчас пытаются выяснить эксперты.

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