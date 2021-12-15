В полиции Челябинской области назначили новых руководителей

Андрей Сергеев поздравил подчиненных с повышением. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили сразу о нескольких назначениях на руководящие посты. В региональном полицейском главке появились новые заместители начальника, новых руководителей назначили также в трех территориальных отделениях.

Полковник Сергей Федерягин стал замначальника полиции Челябинской области по оперативной работе.

Подполковник Александр Ожерельев получил должность замначальника областного управления по контролю за оборотом наркотиков.

Подполковник Дмитрий Блинов и полковник Марат Минзагиров назначены заместителями начальника управления организации охраны общественного порядка

Тракторозаводский отдел полиции в Челябинске возглавил подполковник Максим Щепетов, Центральный отдел — подполковник Михаил Хурлет.

Подполковник Дмитрий Двойников стал замначальника Карталинского отдела МВД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, начальник областного полицейского главка Андрей Сергеев представил подчиненным новых руководителей на совещании и пожелал коллегам успехов в работе.

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