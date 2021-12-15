Райффайзенбанк выдает ипотеку на квартиры от застройщиков, входящих в группу компаний АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ», в Челябинске по сниженной ставке

Райффайзенбанк предлагает сниженную ипотечную ставку на любую квартиру в мкрн. «Привилегия» от застройщиков, входящих в группу компаний АПРИ «Флай Плэнинг». У клиентов есть выбор из двух ставок: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

«ТвояПривилегия» находится в 20 минутах езды от центра Челябинска. Строительство началось в 2017 году с нескольких домов — сегодня это фактически новый город с собственной образовательной системой, спортивными учреждениями, магазинами, ресторанами, медицинским центром, парками, лесной тропой, детскими площадки, транспортом и даже частным озером.

«Для каждого из нас приобретение собственного жилья — важное событие в жизни. Мы рады предоставить клиентам больше возможностей для выгодного решения квартирного вопроса. Возможно, благодаря нашему партнерству, кто-то примет решение о покупке своей первой недвижимости», — рассказала руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.

«Сегодня многие хотели бы жить за городом, на свежем воздухе в окружении лесов и озер. Но зачастую людей пугает отсутствие инфраструктуры, ежедневная необходимость добираться до работы, отводить детей в школу или детский сад… Хочется ходить в фитнес-центр пешком и иметь возможность вечером заглянуть в любимый ресторан. Сегодня мечты и реальные потребности стали ближе друг к другу. Мы уже построели и продолжаем строить новый город — „ТвояПривилегия“», — Алексей Салтыков, директор по развитию АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Больше о специальном предложении Райффайзенбанка можно прочитать на сайте.