Райффайзен Онлайн вошел в тройку лучших мобильных банков по версии Go Banking

Райффайзенбанк получил высокие оценки за функциональность и качество пользовательского опыта в приложении, использование инноваций, продвижение и занял третье место среди мобильных приложений всех банков по итоговой сумме баллов.

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России. Оценка производится по 18 критериям и 107 показателям, на ее основе формируется рейтинг банковских приложений для частных лиц. В исследовании рассматривались приложения 35 банков. С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте исследования.