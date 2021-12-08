«Прямая линия» с Текслером: главные тезисы

Фото: gubernator74.ru.

Челябинский губернатор сегодня пообщался с жителями региона в рамках «Прямой линии». По горячим следам телеграм-канал о жизни региона «Челябушка» опубликовал главное из ответов Алексея Текслера.

Про пандемию, прививки и ограничения

«Я могу ответить только одно — нужно вакцинироваться… На сегодня заболели лишь 2,6% вакцинированных», — заявил губернатор. Требования Роспотребнадзора, по его словам, должны исполняться неукоснительно.

Сегодня же будет подписано постановление о снятии запрета на ночную работу заведений общепита (при сохранении QR-кодов).

Про дороги

Теперь и Текслер подтверждает: в 2022 году Челябинск и Екатеринбург свяжет широкая четырехполосная трасса.

Желание мэрии Челябинска заниматься реновацией импонирует, однако он порекомендовал обратить внимание на критику и сделать кадровые выводы из-за неудачной реконструкции Комсомольского проспекта.

Про экологию

Улучшение экологической обстановки принципиально, здесь компромиссов не будет, загрязнители, обязавшиеся снизить выбросы, должны довести дело до конца.

Еще один акцент — на состоянии челябинского бора. Бором надо заниматься, там есть много сухостоя, аварийные деревья надо убирать, подчеркнул губернатор.

Про цены

На Южном Урале цены на продукты растут меньше, чем в других субъектах. Рост сдерживает поддержка сельского хозяйства через субсидии (около трех миллиардов в год), решается президентская задача по возвращению инфляции к 4%.

Про социалку

Со следующего года в Челябинской области смягчат требования к стажу для звания «Ветеран труда» (мужчинам надо будет 35 лет вместо 40, женщинам — 30, а не 35).

Плюс — увеличится выплата молодым родителям, а нуждающимся семьям за второго ребенка будут давать пособия в размере 6 200 рублей по 12 месяцев.

Южноуральцы задали главе почти пять тысяч вопросов, в эфире озвучено 40, продлилось общение два часа и 25 минут. Сам Текслер назвал «Прямую линию» большой работой по открытости власти.