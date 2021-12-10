Ресторанам Челябинской области разрешили работать по ночам

Южноуральские рестораны и дома отдыха экстренно пересматривают планы после неожиданного снятия ограничений на ночную работу. О том, что такому бизнесу снова разрешено функционировать с 23.00 до 6.00 было объявлено в ходе губернаторской «Прямой линии», сообщает паблик «Челябушка».

— До ковидной пандемии места под корпоративы и главную ночь года бронировались уже в конце осени, сейчас же остается менее месяца и заведениям предстоит справиться с потоком заявок. Оценки по этому поводу пока давать рано, график вернулся лишь два дня назад. К тому же, других правил никто не отменял, — добавляют авторы телеграм-канала. — Желающим попасть на празднества нужно иметь при себе QR-коды, а владельцы должны обеспечить систему проверки. К счастью, прошлогодний опыт по проведению мероприятий на открытом (морозном) воздухе не понадобится.