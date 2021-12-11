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Общество11 декабря 2021 13:18

Стало известно, где в Челябинске откроются ёлочные базары

Торговых точек будет не более сотни
Источник:kp.ru
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Перед Новым годом в Челябинске снова будут работать не более сотни ёлочных базаров — мэрия опубликовала список мест. Распределение по районам неравное, пишет телеграм-канал «Челябушка».

В ленинском районе их будет 22, а Советскому и Центральному досталось только по пять.

— Количество точек для торговли новогодними деревьями у нас вот уже пару лет не достигает 100, раньше бывало и по 200 (едва ли не на каждом перекрестке), пока в мэрии с опорой на депутатскую инициативу не приняли решение о сокращении мест, выдаче специальных разрешений предпринимателям и рейдах с изъятием незаконных елок. Таким способом власти пытаются контролировать ситуацию и неплохо справляются, — рассуждают авторы паблика. — Впрочем, предложения все равно превышают потребности и ежегодно к 31 декабря возникает проблема нераспроданных брошенных деревьев.