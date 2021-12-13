В Челябинске появится больше камер наружного видеонаблюдения

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Мэр Челябинска пригрозила снизить темпы благоустройства и озеленения ради установки видеокамер по всему городу. Резкое заявление Натальи Котовой прозвучало в ответ на сообщение об очередном акте вандализма: неизвестные спилили четырехметровую ель на новой набережной озера Смолино. Почему «на весах» камеры наблюдения и благоустройство понимает каждый — в бюджете просто нет средств сразу и на то, и на другое, пишет паблик о жизни города и региона «Челябушка».

— Нам уже не оставили выбора. Делаем остановки — их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят, — сказала Котова.

— Ситуация показалась настолько серьезной, что мэр поручила руководству полиции взять дело под личный контроль. Итог суровый: гарнизон перешел на усиленный режим. А ведь случай далеко не первый. Например, в позапрошлом году были спилены верхушки голубых елей в центре, — вспоминают авторы телеграм-канала. — В эпизоде на Смолино процесс осложняет то, что преступники были в масках, поэтому челябинцев просят посодействовать в розыске.