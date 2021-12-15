Водителя, который устроил смертельную аварию с такси в Челябинской области, отправили на поселение

От удара передние части машин сложились как бумажные. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке суд вынес приговор водителю, по вине которого в феврале прошлого года произошла авария с двумя погибшими. 20-летнего молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

— Судом виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года, — сообщила пресс-секретарь Челябинской областной прокуратуры Наталья Мамаева.

Напомним, авария произошла 16 февраля 2020 года на 106 километре автодороги «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан». Осужденный был за рулем «пятнашки». В то воскресное утро с тремя друзьями он ехал из ночного клуба. Как установило следствие, на дороге водитель не учел дорожные и погодные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Rio. В аварии погибли 37-летний пассажир иномарки и 19-летний пассажир лады. Водитель KIA и один из пассажиров машины получили тяжелые травмы.

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