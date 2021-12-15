В Челябинской области у детей будут искать скрытые осложнения после коронавируса

Последствия коронавируса у детей сравнили с глубинной бомбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области проведут диспансеризацию детей, переболевших коронавирусом. У маленьких пациентов будут искать незаметные на первый взгляд осложнения. Обследование организуют в Центре здоровья консультативной поликлиники областной детской клинической больницы.

В пресс-службе ЧОДКБ сообщили, что сейчас составляют реестр переболевших Covid-19 детей.

— Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой. Зачастую при спокойной «водной глади», отсутствии симптомов, мы наблюдаем тяжелейшие поражения, которые произошли «в толще воды», в различных органах ребенка, — объяснила необходимость диспансеризации главврач ЧОДКБ Галина Киреева. Она уточнила, что часто последствия коронавируса дают о себе знать не сразу, а через несколько месяцев после заболевания.

У перенесшего Covid-19 ребенка могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой, работой почек, печени, мозга и других жизненно важных органов.

Во время обследования у пациентов проверят толерантность к физической нагрузке и умственные способности. При необходимости для каждого ребенка составят индивидуальную восстановительную программу в отделении реабилитации.

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