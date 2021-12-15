Банк Уралсиб провел в Екатеринбурге встречу с представителями агентской сети малого бизнеса

В мероприятии приняли участие партнеры банка: компании, специализирующиеся на услугах финансового консалтинга, кредитные брокеры и агенты, работающие с предпринимателями Екатеринбурга и Свердловской области.

В Свердловской территориальной дирекции такие встречи проходят регулярно. Они стали доброй традицией, способствующей сохранению и развитию партнерских отношений, обмену опытом, и в конечном счете, улучшению обслуживания предприятий малого бизнеса.

Специалисты Уралсиба познакомили гостей с новыми кредитными программами и пакетами услуг для предпринимателей, подробно обсудили вопросы взаимодействия с менеджерами банка в интересах конечных клиентов. Агенты, показавшие наилучшие результаты по итогам года, получили награды.

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых в период пандемии правил безопасности.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».