«Отчаянные домохозяйки», «Дюна» и «Мортал Комбат»: аналитики выяснили кинопредпочтения южноуральцев в 2021 году

Кадр: т/с "Отчаянные домохозяйки", реж. Марк Черри

В 2021 году жители Челябинской области стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для просмотра фильмов и видео, чем в прошлом году. 2021 внес коррективы в привычный досуг южноуральцев и жителей других регионов страны, и сильно повлиял на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, создав новые жанры и сюжеты, достойные экранизаций.

В текущем году челябинцы выбирали фантастические блокбастеры, комедии и боевики. В список самых любимых фильмов 2021 года челябинцы включили фантастический боевик по мотивам одноименной видеоигры «Мортал Комбат» (18+), масштабный блокбастер «Годзилла против Конга» (12+), российский боевик «Турист» (16+) о военных инструкторах, оказавших в самом эпицентре переворота в Африке и черную комедию о шпионских страстях Москвы 80-х, «Прабабушка легкого поведения. Начало» (16+).

Среди зарубежных сериалов в 2021 году жители Южного Урала отдавали предпочтение драме о тайнах четырех подруг, живущих в тихом пригороде, «Отчаянные домохозяйки» (16+), фантастическому сериалу «Дюна» (12+), экранизации культового романа Фрэнка Герберта и турецкой мелодраме «Жестокий Стамбул» (16+). В топ-5 также вошли сериалы медицинская мелодрама «Анатомия страсти» (16+) и криминальный триллер «Полярный круг» (16+).

Первое место среди российских сериалов онлайн-кинотеатр KION, запущенном МТС, челябинцы отдали эротической мелодраме «Клиника счастья» (18+). Сериал впервые в России поднимает тему женской сексуальности в зрелом возрасте. Второе место на Южном Урале заняла комедия «Афера» (18+). В центре сюжета жители обычной российской деревни во время карантина, которые проворачивают аферу, чтобы снизить уровень преступности. Третье место челябинцы отдали драмеди Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы» (18+) о взрослении и самореализации.

В 2021 году челябинцы также активно смотрели и документальные фильмы. Так, самыми популярными фильмами на Южном Урале стала биографическая картина «Дуров» (16+) об основателе «ВКонтакте» и Telegram, картина о гениальном ученом Андрее Сахарове, «Сахаров. Две жизни» (16+) и лента о спортивных достижениях в СССР «Спорт XX века» (12+).

При этом аналитики МТС выяснили, что предпочтения южноуральцев отличались от общероссийских тенденций. Например, большинство жителей других регионов выбирали детективы и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе — эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+), челябинцы же отдали «Клинике счастья» первое место. В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова.

МТС запустила онлайн-кинотеатр KION 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям Челябинской области.

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