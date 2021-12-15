В Сосновском районе переизбрали главу

Евгений Ваганов руководит Сосновским районом с 2016 года. Фото: администрация Сосновского района

Главой Сосновского района Челябинской области останется Евгений Ваганов. Такое решение приняли депутаты районного собрания. За кандидатуру действующего главы они проголосовали единогласно.

На голосовании конкурентами Евгения Ваганова были директор школы поселка Рощино Александр Злаказов и руководитель Дома культуры села Долгодеревенское Александр Скоков, в их поддержку не высказался ни один депутат.

Срок новых полномочий главы Сосновского района начнется 20 декабря.

Евгению Ваганову 50 лет. Он уроженец Щучья Курганской области. По образованию инженер-электрик и менеджер. С 2012 по 2016 год работал замминистра сельского хозяйства Челябинской области. В 2016 году впервые занял пост главы Сосновского района.

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