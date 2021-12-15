«Пропаду с радаров»: в Челябинске ищут 17-летнего студента юридического колледжа

Пропавший студент учится на втором курсе Юридического колледжа. Фото: Владимир Корнев / ВКонтакте

В Челябинске третьи сутки ищут 17-летнего студента Юридического колледжа Николая Владимирова. Парень ушел из дома в Сосновском районе 13 декабря. Дома он оставил записку:

«Съехал на съемную квартиру. Пропаду с радаров на какое-то время. Причины объяснял уже, но меня не особо послушали, конечно. Сильно не переживайте, все будет в порядке. Дед, большое спасибо, что приютил. До связи».

Мать пропавшего подростка рассказала, что за последний месяц он поменял круг общения.

— Возможно, он попал в плохую компанию. Его примерно 5-6 числа сосед видел в компании неизвестных взрослых парней на иномарке. Сосед сказал, что они все были пьяны и громко шумели ночью на улице, – рассказала она.

Сейчас телефон молодого человека недоступен, в соцсетях последний раз он был онлайн 12 декабря. Среди примет парня черная длинная куртка и серые спортивные штаны.

Всех, кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить ее по следующим номерам: 8-912-312-88-41, 8-9000-262-386, 8-912-403-18-05.

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