Пропавшего без вести студента Челябинского юридического колледжа нашли в другом регионе

Пропавший студент учится на втором курсе Юридического колледжа. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшего 17-летнего студента Челябинского юридического колледжа нашли спустя четыре дня в Свердловской области. С ним все в порядке, а его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев на своей странице во «Вконтакте».

— Дорогие друзья, благодарим за помощь в распространение информации. 17-летнего подростка нашли в Каменск-Уральском, жив, здоров, — написал Владимир Корнев.

Напомним, парень ушел из дома в поселке Залесье Сосновского района 13 декабря. Родные молодого человека нашли оставленную им записку:

— Съехал на съемную квартиру. Пропаду с радаров на какое-то время. Причины объяснял уже, но меня не особо послушали, конечно. Сильно не переживайте, все будет в порядке. Дед, большое спасибо, что приютил. До связи, — говорилось в записке.

Мать пропавшего студента ранее рассказывала, что в последний месяц он поменял круг общения. Его часто видели в компании неизвестных взрослых парней, которые ездили на иномарке.

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