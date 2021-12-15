В Челябинске ищут подрядчика для наблюдения за свалкой после рекультивации

Рекультивация челябинской свалки началась в 2018 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске закончен процесс рекультивации городской свалки. Теперь властям предстоит найти подрядчика, который будет эксплуатировать объект. Об этом сообщил на пресс-конференции министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

— Подрядчик будет наблюдать за оборудованием по дегазации и фильтрации, которое установлено на этой свалке, — уточнил министр. — Восстановленный земельный участок составляет 74 гектара. Свалка выбрасывала в воздух 62 тысячи тонн загрязняющих веществ в год. Это около 20% от всех выбросов в Челябинске.

В этом году закончено строительство нового полигона с мусоросортировочной станцией вблизи Магнитогорска. Открытие запланировано на второй квартал 2022 года.

— Все ТКО с Магнитогорского кластера будут поступать на этот комплекс и перерабатываться, как это и положено, — заявил Сергей Лихачев. — Уже выбран подрядчик для работы на новом полигоне. Он будет тем же, что занимался челябинской свалкой. В следующем году представим экспертизу, чтобы получить федеральное финансирование.

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