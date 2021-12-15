В Челябинской области ликвидируют 500 свалок

Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Челябинской области планируется ликвидировать 500 свалок. Такие данные озвучил на пресс-конференции министр экологии Сергей Лихачев. Чиновник также назвал сроки по наиболее крупным объектам. В 2023 году свалка будет ликвидирована в Миассе.

— Миасская городская свалка выходит на федеральное финансирование, — отметил Сергей Лихачев. — Вчера было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. В 2023 году эта свалка должна быть ликвидирована. То же будет касаться златоустовской городской свалки, объектов в Карталах, Озерске, Верхнем Уфалее.

Также министр заявил о завершении рекультивации мазутохранилища в Златоусте. «Черное озеро» находится прямо возле жилого дома.

— Участок с большим накопленным экологическим вредом мы ликвидируем в следующем году. Там пропитана такая толща земли, что вам даже не передать, — заключил Сергей Лихачев.

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