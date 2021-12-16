Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар случился в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа ночью 16 декабря.

Погибли 3 человека, еще один пострадал.

Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже. Из подъезда удалось эвакуировать 22 человека, в том числе двух детей. Шестерых из них сотрудники МЧС вывели из задымленного подъезда по лестнице с помощью спасательных комплектов, еще двух вытащили из окон третьего этажа.

Огонь тушили 28 человек, использовали 7 единиц техники.

— Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

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