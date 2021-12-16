В Магнитогорске собираются снести новые многоквартирные дома

Суд еще не вынес окончательное решение, пока он длится, дома продолжают строить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Магнитогорска предостерегли горожан от покупки квартир в пяти новых домах. В администрации считают, что здания возводят незаконно.

Речь идет о четырехэтажных домах по адресу Суворова, 112. Земельный участок предназначался для строительства торгового центра, но ООО «Новый формат» разместило на нем жилые здания.

Арбитражный суд Челябинской области еще в 2019 году запретил (пока временно, в качестве обеспечительной меры) какие-либо сделки с квартирами в четырехэтажках.

Сейчас в суде продолжают рассматривать иск мэрии Магнитогорска. Муниципалитет требует снести все постройки на спорном участке.

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