«САМОЦВЕТЫ» подарят путевки в лето

Иллюстрация: "САМОЦВЕТЫ"

Как перенестись из зимы в лето? Легко! Нужно всего лишь приобрести украшение мечты в сети салонов «САМОЦВЕТЫ» и стать участником розыгрыша семи путешествий.

16 декабря стартует новая масштабная акция «Из зимы в лето». Чтобы стать участником, необходимо до 31 января совершить покупку на сумму от 15 тысяч рублей в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон. Далее зарегистрировать его на сайте. Чек и купон необходимо сохранить до момента розыгрыша.

Отметим, что купоны выдаются на каждые 15 тысяч рублей в чеке. Соответственно, чем дороже покупка, тем больше шансов на победу.

1 февраля состоится розыгрыш семи сертификатов на путешествия.

Кстати, всего 3 дня остается до феерического завершения акции «3 миллиона в добрые руки». 19 декабря в 14:00 в ТРК «Алмаз» «САМОЦВЕТЫ» разыграют 1 000 000 рублей