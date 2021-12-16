В Челябинской области уволили вице-губернатора Евгения Голицына и еще трех чиновников

Евгений Голицын ушел с поста заместителя губернатора. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области освободили от должности заместителя губернатора Евгения Голицына. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении говорится, что Евгений Голицын уволился по собственному желанию. Трудовой договор с ним расторгли 9 декабря.

Евгений Голицын работал в правительстве Челябинской области с 1997 года – с перерывом в 2009 и 2010 годах, когда переходил на работу в администрацию Челябинска.

Губернатор уволил также замначальника главного управления молодежной политики Челябинской области Оксану Ергунову, замначальника управления общественных связей регионального правительства Наталию Гавриш и начальника правительственного управления по внутренней политике Виталия Шикова.

В губернаторских постановлениях говорится, что все чиновники ушли в отставку по собственной инициативе.

Обязанности Виталия Шикова до назначения нового руководителя будет выполнять его заместитель Евгений Горяев.

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