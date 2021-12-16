Фонд «Андрюша» начинает регистрацию на первый областной форум педагогов дополнительного образования

Фото: фонд "Андрюша"

Детский благотворительный фонд «Андрюша» приглашает педагогов дополнительного образования на форум, который пройдет 29-30 января в отеле Radisson Blu в Челябинске. На нем соберутся 22 федеральных эксперта из Москвы и Санкт-Петербурга, которые вместе с педагогами обсудят последние тенденции в сфере развития творческих данных детей, поделятся знаниями и опытом.

Проект получил высокую оценку фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и софинансирование гранта губернатора Челябинской области. Регистрация открыта на сайте forumchel.ru. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

В областной центр приедут спикеры по следующим тематическим направлениям:

- "Вокально-музыкальное искусство",

- "Хореографическое искусство",

- "Актерское мастерство",

- "Художественное творчество",

- "Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей".

Фото: фонд "Андрюша"

Форум соберет не менее 200 педагогов дополнительного образования из Челябинской области. В течение двух дней будет проведено не менее 30 практических, теоретических, методологических встреч и мастер-классов с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования. В числе актуальных тем форума - "Развитие творческих способностей детей: новые форматы", "Проблемы педагогического выгорания в творческих коллективах", "Повышение мотивации детей в занятиях искусством и творчеством".

Среди спикеров и экспертов форума: заслуженный художник Российской Федерации, академик международной академии культуры и искусства, профессор МГАХИ им. В.И.Сурикова Сергей Сиренко, профессор кафедры культуры и искусства МосГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева, коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой, в том числе, солистка театра «Санкт-Петербург Опера» Нина Арсентьева, председатель Цикловой Комиссии вокала Санкт-Петербургского Музыкально-педагогического училища Наталья Михалева, доцент РГПУ им Герцена, переводчик и консультант по итальянскому и французскому языкам в Мариинском, Михайловском, «Санкт-Петербург-Опера» театрах Дарья Митрофанова, ведущий фониатр Мариинского театра Николай Швалев; театральный педагог с опытом работы более 45 лет в Щукинском училище, ГИТИСе, Институте Современного Искусства, актёрской школе при Фонде Ролана Быкова Петр Попов, актер театра и кино, генеральный директор международного фестивального движения «Лаборатория творчества» Павел Ерлыков, экс-солист Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», приглашённый артист Большого театра, балетмейстер Ансамблей песни и пляски Внутренних войск России, Воздушно-десантных войск Министерства обороны России заслуженный артист России Владимир Борисов, актёр театра и кино, режиссёр, доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Андрей Рогожин и другие.

«Форум педагогов – новый формат и новый опыт как для нашего региона, так и для сферы дополнительного образования. Мы постарались сделать мероприятие максимально насыщенным, чтобы каждый участник ушел с реальными практическими рекомендациями для своей творческой работы, чтобы полученные знания вдохновили педагогов на поиск идей и новые постановки для своих коллективов. Педагог дополнительного образования — это «первое касание» ребёнка с искусством и творчеством. От педагога зависит очень многое: выявят ли талант, как он будет развиваться и каким амбициям будет следовать ребенок на своем творческом пути, потеряет ли интерес или вдохновится и дойдет до выступлений на большой сцене», - поделилась директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Фото: фонд "Андрюша"

«В реалиях нового времени требования к наставникам возрастают: они не просто должны много знать и уметь подстроиться под новые форматы работы, они должны мотивировать своих подопечных совершенствоваться и развиваться в непростых условиях, сохраняя при этом качественный уровень образования и психологический комфорт самого обучения», – отметила автор программы Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой и руководитель Культурного Центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

Детский благотворительный фонд «Андрюша» имеет многолетний опыт работы с педагогами дополнительного образования в сфере искусства, хорошо знает их проблемы и поэтому взял на себя инициативу создать новую единую коммуникационную офлайн-площадку для педагогов Челябинской области. Проект призван решить сразу несколько задач: объединить коллег, создать единую платформу для выявления основных проблем и потребностей педагогов, повысить квалификацию через образовательные программы и практические сессии, решить актуальные вопросы в разных творческих направлениях, объединить теоретические и практические модули.