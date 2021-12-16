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Здоровье16 декабря 2021 7:00

В Челябинской области на два дня прервут вакцинацию от коронавируса

Стало известно, где можно будет сделать прививку от Covid-19 в новогодние каникулы
Елена КОЛЧИНА
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В Челябинске во время новогодних выходных будут работать пункты вакцинации

В Челябинске во время новогодних выходных будут работать пункты вакцинации

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вакцинацию от коронавируса в Челябинской области не будут проводить в выходные дни 1 января и 7 января. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Во все остальные дни праздничных каникул, в том числе 31 декабря, южноуральцы смогут сделать прививки от Covid-19.

В дни январских праздников привиться можно будет в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, медицинские бригады будут принимать желающих в круглосуточных пунктах вакцинации и большом центре вакцинации в челябинском культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.

Напомним, в Челябинской области более 138 тыс. человек заразились коронавирусом. Только за последний день зарегистрировали 610 новых случаев болезни, от ковидной пневмонии умерли 28 пациентов.

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