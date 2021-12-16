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Происшествия16 декабря 2021 7:15

В Следственном комитете начали проверку после смерти трех человек при пожаре в Челябинской области

Погибли женщина и двое мужчин, еще одна женщина жива, но находится в реанимации
Елена КОЛЧИНА
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Пожар начался ночью в пятиэтажном доме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался ночью в пятиэтажном доме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В региональном СУ Следственного комитета начали проверку после пожара, унесшего жизни двух мужчин и женщины. Огонь вспыхнул ночью 16 декабря в копейском поселке Старокамышинск.

Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. В помещении спасатели нашли тела двух погибших, на лестничной клетке — тело еще одного умершего. В больницу увезли женщину, которая находилась в квартире по соседству с загоревшейся. Она отравилась дымом. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Эксперты МЧС выяснили, что пожар возник из-за неосторожности при курении.

— По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного, — уточнили в Следственном комитете.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.

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