1 000 рублей себе и другу: Райффайзенбанк продлил реферальную программу

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк продлевает реферальную программу для Кэшбэк-карты. Теперь клиенты за каждую успешную рекомендацию карты будут получать на счет 1000 рублей. Кэшбэк-карта — дебетовая и бесплатная в обслуживании на весь срок действия. Заказать ее можно домой или в офис.

«Рекомендовать Кэшбэк-карту просто — достаточно отправить ссылку друзьям из мобильного приложения Райффайзен Онлайн. Чтобы получить бонус, друзьям нужно заказать дебетовую Кэшбэк-карту и оплатить ей покупки на сумму от 500 рублей. При выполнении этих условий и рекомендовавший карту, и его друг получат по 1000 рублей. При этом клиенты продолжат ежемесячно получать кэшбэк 1,5% в рублях за каждую покупку», — отмечает Мария Николенко, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

По данным условиям пригласить друзей в банк можно до 29 декабря 2021 года, а акция продлится до 31 января 2022 года. С полными условиями акции можно ознакомиться на raif.ru.