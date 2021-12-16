Ковидный год добавил сложностей в работу по вывозу мусора

Фото: ЦКС

Больше контейнерных площадок в зоне обслуживания, закуп новых мусоровозов и отпечаток ковидного года. В ЦКС рассказали, каким для регионального оператора был 2021 год. Какие сервисы для дистанционной взаимодействия предложил потребителям Центр коммунального сервиса? И почему южноуральцы стали лучше оплачивать услугу по обращению с ТКО? Об этом рассказал генеральный директор Центра Коммунального сервиса Захид Камилов.

— Каким уходящий год был для регионального оператора?

— 2021 год прошел под гнетом коронавируса. Многие организации периодически закрывались. Ограничения касались школ, иных образовательных учреждений, организаций здравоохранения. Это оставило свой отпечаток на деятельности ЦКС. Казалось бы, если какая-то компания закрывается, то в регионе меньше образуется отходов, но это не так. В периоды карантина, перевода на удаленные форматы учебы или работы коммунального мусора образуется столько же, как обычно, но он в большей степени образуется на территории жилого фонда, где собственно и проводят больше времени люди, переведенные на удаленный режим. Закрывавшимся из-за локдауна учреждениям мы делали перерасчеты. Эта ситуация в меньшей степени сказывалась на сборах (они уменьшались, но не критически), сложнее было с логистикой. Нам приходилось оперативно перестраивать множество маршрутов мусоровозов: направлять больше техники на обслуживание жилого фонда. Одно дело, когда логистика меняется в районе 1 % (когда условно на неделю закрывается 15 предприятий), другое дело — когда на неделю приостанавливают деятельность сразу 1,5 тысячи предприятий.

— Почти 3 млн жителей региона пользуются услугой ЦКС. Изменился ли формат взаимодействия с потребителями в условиях коронавирусных ограничений?

— Мы организовали вакцинацию наших сотрудников на рабочих местах. Сегодня 95 % нашего персонала привиты, 5 % работников ЦКС имеют медицинский отвод, либо справки о том, что они переболели.

Фото: ЦКС

Прием потребителей в офисах компании ведется по QR-кодам. Общение осуществляется исключительно в масках и только сотрудниками, которые прошли вакцинацию. Сотрудники компании, у которых есть мед. отвод, не допускаются до работы с населением. По медицинским показаниям им нельзя ставить прививку. Но при этом у них есть риск заболеть. Таких сотрудников мы бережем.

— Внедряются ли дистанционные форматы работы?

— Подать обращение в ЦКС потребители всегда могут через формы обратной связи на нашем официальном сайте, направить письмо в компанию можно по электронной почте info@cks174.ru, работает наш колл-центр. По номеру телефон 8-351-200-33-83 всегда готовы ответить на вопросы жителей.

В этом году также на нашем сайте реализована возможность оплаты без комиссии через личный кабинет. Для этого мы также договорились со Сбербанком. Через сервисы этой финансовой организации, включая онлайн-приложение, потребители также могут провести оплату без комиссии.

Для аудитории, которая активно пользуется смартфонами, интернетом (а сегодня это где-то 30 % потребителей), такой формат взаимодействия удобен. И мы видим тренд: доля так называемых бесквитантных платежей растет. И люди, к счастью, меньше ходят в финансовые учреждения, что также важно в условиях пандемии.

Фото: ЦКС

— С каким результатом ЦКС подошел к 2022 году?

— В целом прошедший 2021 год прошел позитивно. В Челябинской области действовала программа по созданию контейнерных площадок, ее реализовывали областные и муниципальные власти. ЦКС, как региональный оператор, закупил почти 2800 емкостей для сбора отходов на сумму чуть более 30 млн рублей. Их устанавливали в том числе на вновь создаваемых площадках. Наши подрядчики — перевозчики ТКО обновляли парк спецтехники. Для вывоза мусора было закуплено 48 машин, включая мусоровозы.

Мы также провели достаточно крупные перерасчеты для жителей юга области. В Магнитогорском кластере ЦКС начал работу в качестве регоператора раньше всего, с 2017 года. В отдаленных поселках долгое время вывоз мусора производился бесконтейнерным способом, и в самом начале работы услуга по вывозу ТКО не везде предоставлялась качественно. После перерасчетов сумма долга населения снизилась на 6 млн рублей.

— В ноябре ЦКС сообщил, что потребители лучше стали оплачивать услугу. С чем этом связываете?

— Сборы действительно значительно выросли — с 77 % (в 2020 году) до 90 % (в 2021 году). Это средние цифры по всем кластерам среди физических лиц. И это очень хороший показатель. Своей оплатой люди по сути ставят оценку нашей работе. И это можете свидетельствовать об улучшении качества обслуживания.

Новости компаний