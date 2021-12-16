Южноуральских школьников приглашают присоединиться к экопросветительской программе в формате онлайн

Фото: МТС

МТС совместно с Московским зоопарком запустили бесплатную экопросветительскую онлайн-программу в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М». Юные южноуральцы в возрасте от 6 до 14 лет смогут пройти интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и ученых, посвященный природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а также поучаствовать в творческом конкурсе, победители которого приедут в Москву на индивидуальную экскурсию и мастер-класс от сотрудников зоопарка.

Школьникам предлагается посмотреть интерактивный онлайн-курс на платформе pokolenie.mts.ru, посвященный изучению Арктики, Тайги, Тундры, лесов и степей. Из роликов они не только узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, но и получат интересные и веселые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других вовлекающих форматах, чтобы закрепить знания и потренировать внимательность. Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и подкрепляют необходимость следовать ему научной базой.

Все желающие дети и подростки также смогут принять участие в специальном конкурсе, для этого необходимо выполнить задание ведущих, например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Жюри соревнования выберет лучшие работы, победители получат уникальную возможность оказаться за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.

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