Пойманного на наркотиках воспитанника «Трактора» Евгения Кузнецова не допустят на Олимпиаду в Пекин

Евгений Кузнецов начинал свою профессиональную карьеру в "Тракторе". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летом 2019 года Евгения Кузнецова дисквалифицировали за то, что в его крови был обнаружен кокаин. Международная федерация хоккея IIHF почти сразу вынесла вердикт — дисквалификация на четыре года (ее срок истекает 12 июня 2023 года). Это означает, что воспитанник и экс-игрок «Трактора», а ныне клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не сможет до этого срока принять участие ни в чемпионатах мира, ни в Олимпийских играх. Однако, в адрес руководителей федерации хоккея «полетели» просьбы о том, чтобы простить Кузнецова и дать ему возможность сыграть за сборную России в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня, 16 декабря, глава IIHF Люк Тардиф подтвердил, что Кузнецов пропустит Игры в Пекине «Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — цитируют Тардифа информагентства.

— Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, — прокомментировал тогда свою дисквалификацию Евгений Кузнецов.

Кстати, в середине января 2022 года в НХЛ объявят свое решение по участию игроков лиги в Олимпиаде-2022 в связи с пандемией COVID-19.

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