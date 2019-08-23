Челябинского хоккеиста Евгения Кузнецов дисквалифицировали за употребление кокаина

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-23T15:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщению ТАСС, сегодня, 23 августа, международная федерация хоккея (IIHF) выдала «красную карточку» экс-игроку «Трактора», нападающему клуба «Вашингтон» Евгению Кузнецову. Причина — нарушение антидопинговых правил. .

Якобы, в допинг-пробе Кузи, которую взяли еще 26 мая в Словакии, на ЧМ по хоккею, найдены следы кокаина.

Эта дисквалификация касается матчей IIHF и КХЛ. Значит, Евгений может пропустить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

29 мая в Twitter появились кадры с мужчиной, похожим на Евгения Кузнецова. На них человек разговаривает по телефону, перед ним на столе находится неизвестный белый порошок, а позади спит девушка. Евгений Кузнецов не стал отрицать, что человек на кадрах - именно он. Но подчеркнул, что не имеет отношения к происходящему.

- Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, - прокомментировал Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU