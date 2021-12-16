В Челябинске вандалы сломали световые фигуры, установленные к празднованию Нового года

Всего были испорчены две конструкции. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске еще не успел начаться Новый год, а вандалы уже испортили декоративные световые фигуры, которые недавно установили. Комитету дорожного хозяйства города пришлось проводить срочный ремонт конструкций.
— Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если Вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию, — рассказали в комитете дорожного хозяйства.
Этой осенью вандалы проникли на территорию челябинского депо №1 и разрисовали баллончиками каркасы двух трамваев. Один из испорченных вагонов приобрели для города совсем недавно, его стоимость составляет порядка 35 млн рублей.
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