В Челябинске вандалы сломали световые фигуры, установленные к празднованию Нового года

Всего были испорчены две конструкции. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске еще не успел начаться Новый год, а вандалы уже испортили декоративные световые фигуры, которые недавно установили. Комитету дорожного хозяйства города пришлось проводить срочный ремонт конструкций.

— Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если Вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию, — рассказали в комитете дорожного хозяйства.

Этой осенью вандалы проникли на территорию челябинского депо №1 и разрисовали баллончиками каркасы двух трамваев. Один из испорченных вагонов приобрели для города совсем недавно, его стоимость составляет порядка 35 млн рублей.

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