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Общество16 декабря 2021 13:04

В Челябинской области смягчили условия получения звания «Ветеран труда»

Страховой стаж снизился на 5 лет как для мужчин, так и для женщин
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: правительство Челябинской области.

Фото: правительство Челябинской области.

В Челябинской области снизили продолжительность страхового стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». Решение об этом в четверг, 16 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Чтобы получить ветеранское звание, мужчинам нужно будет отработать не 40, а 35 лет, а для женщин обязательный стаж снижается с 35 до 30 лет. Однако при этом сохраняется условие о наличии наград областного значения или выше.

По данным Законодательного собрания Челябинской области, после внесенных правок в закон прогнозируемая численность граждан, претендующих на звание «Ветеран труда», увеличится на 4 304 человека.

— С учетом увеличения численности граждан срок рассмотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области» теперь исчисляется не в календарных, а в рабочих днях. Срок на принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области» составит 30 рабочих дней, — сообщили в ЗСО Челябинской области.

Новые изменения в законе о присвоении звания «Ветеран труда» вступят в силу с 1 января 2022 года.

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