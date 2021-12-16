В Челябинской области смягчили условия получения звания «Ветеран труда»

Фото: правительство Челябинской области.

В Челябинской области снизили продолжительность страхового стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». Решение об этом в четверг, 16 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Чтобы получить ветеранское звание, мужчинам нужно будет отработать не 40, а 35 лет, а для женщин обязательный стаж снижается с 35 до 30 лет. Однако при этом сохраняется условие о наличии наград областного значения или выше.

По данным Законодательного собрания Челябинской области, после внесенных правок в закон прогнозируемая численность граждан, претендующих на звание «Ветеран труда», увеличится на 4 304 человека.

— С учетом увеличения численности граждан срок рассмотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области» теперь исчисляется не в календарных, а в рабочих днях. Срок на принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области» составит 30 рабочих дней, — сообщили в ЗСО Челябинской области.

Новые изменения в законе о присвоении звания «Ветеран труда» вступят в силу с 1 января 2022 года.

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