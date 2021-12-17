В Магнитогорске вышел в свет уникальный «Русско-болгарский словарь фразеологических неологизмов конца XX — начала XXI века»

Фото: МГТУ

Труд не имеет аналогов в славянской лексикографии. Его авторы — лингвисты Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

«Это первый опыт создания толково-переводного словаря фразеологических неологизмов конца XX — начала XXI века в мире, — рассказывает руководитель коллектива доктор филологических наук, профессор Светлана Шулежкова. — Была проведена большая работа по выявлению, установлению происхождения неофразеологизмов и сфер их функционирования».

На рубеже веков произошли кардинальные изменения во фразеологических корпусах всех национальных языков. Теперь они функционируют в едином цифровом пространстве. Магнитогорские специалисты обнаружили около двух тысяч сверхсловных неологизмов, возникших в русском языке в конце XX века. Они рождаются в военной, экономической, социальной сферах, в интернет-сетях. Свой «вклад» в обновление фразеологических систем внесли те, кого коснулся коварный коронавирус, и те, кто спасает больных в ковидных госпиталях, а также государственные и политические лидеры, кинематографисты, спортивные комментаторы, представители шоу-бизнеса, журналисты. В условиях цифровой цивилизации яркие нестандартные выражения, многократно тиражируемые, в короткий срок смогли закрепиться в языковой системе.

На страницах словаря можно встретить выражения, которые сегодня активно используются в русской и болгарской речи: «информационная безопасность», «беги, Форест, беги», «ипотечные каникулы», «спящая ячейка», «гугл в помощь», «Хьюстон, у нас проблемы», «красная зона» и другие.

Издание будет полезно для работников СМИ, науки, образования и культуры как России, так и Болгарии.