В Каслях вынесли приговор заключенному, который пытался сбежать из колонии на такси

Мужчина должен был сидеть в колонии-поселении, но теперь отправится в колонию строгого режима Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Челябинской области 51-летнего мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы. Мужчине оставалось отсидеть полтора года в колонии-поселении, но теперь его переведут в колонию строгого режима.

Осужденный сбежал из колонии в ночь с 26 на 27 июня 2021 года. Мужчина отбывал срок за хищение имущества и находился в заключении менее трех месяцев. В ночь побега заключенный пробрался к запасному выходу из колонии, сломал петли навесного замка и выбрался наружу. Далекой уйти мужчине не удалось. Его задержали уже днем 27 июня на дороге «Чебаркуль-Магнитогорск». Беглец в тот момент ехал в такси.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за совершение побега Каслинский городской суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в помощи заключенному заподозрили сотрудника колонии. По версии следствия, младший инспектор сначала передал осужденному телефон и 40 тыс. рублей, а затем не запер дверь в производственное помещение, через которое беглец прошел к выходу из колонии.

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