В Копейске дом престарелых оштрафовали за антисанитарию и нарушение правил безопасности

Еду для пожилых людей готовили с нарушениями санитарных норм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В частном доме престарелых в Копейске допустили сразу несколько нарушений. ООО «Забота», на платной основе принимающее на проживание пожилых людей и инвалидов, не соблюдало требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе при организации питания постояльцев.

Суд назначил фирме штрафы в совокупности на 296,5 тыс. рублей. Дом престарелых также обязали исправить все нарушения в филиале на улице Электровозной и полностью закрыть филиал на улице Социалистической.

Предприниматель попытался обжаловать это решение, но Челябинский областной суд оставил без удовлетворения его жалобу.

— В ходе рассмотрения гражданского дела выявленные нарушения по адресу улица Электровозная, 24 ответчиком добровольно устранены, деятельность по улице Социалистической, 16 прекращена, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ранее на три месяца приостановили работу еще одного частного дома престарелых в Копейске. Там тоже обнаружили проблемы с безопасностью и санитарными условиями. Пожилым людям приходилось обходиться без постельного белья.

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