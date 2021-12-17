В Челябинске таксист снес дорожные знаки на островке безопасности

После аварии знак некоторое время качался как пружинка. Фото: камеры Интерсвязи
В Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев водитель такси снес один дорожный знак и протаранил другой. Как видно по записи с камеры «Интерсвязи», мужчина, поворачивая на перекрестке, не рассчитал поворот и въехал на островок безопасности.
Некоторое время после ДТП водитель провел в машине. После этого мужчина осмотрел автомобиль и дождался автоинспектора. Чтобы покинуть островок безопасности водителю пришлось еще больше погнуть знак.
Информация о пострадавших уточняется.
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