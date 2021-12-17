Следственный комитет заинтересовался телеграм-каналом с интимными фотографиями магнитогорских школьниц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеграм-канал, в который сливают интимные фотографии магнитогорских школьниц, может стать поводом для уголовного дела. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.

— В оперативном порядке материалы проверки из органов внутренних дел затребованы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сразу после публикации КП-Челябинск телеграм-каналом заинтересовалась магнитогорская полиция. Администраторы канала публикуют обнаженные снимки и прикрепляют ссылки на социальные сети подростков. Помимо этого, они вымогают деньги за удаление постов. Девочки не торопятся идти в полицию с заявлениями и зачастую платят, чтобы их фото исчезли. Подробнее об этом канале читайте в нашем материале.

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