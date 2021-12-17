Кенгуренка из Челябинского зоопарка направят на проживание в зверинец Подмосковья

Фото: Челябинский зоопарк / Vk.com

Территориальное управление Россельхознадзора разрешило переезд кенгуренка Беннета из Челябинского зоопарка в один из зверинцев Подмосковья. Но перед этим ведомство проверило малыша на ветеринарное свидетельство, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье и месте выхода. В ближайшее время животного перевезут на самолете по согласованному с Россельхознадзором маршрутом.

— Кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения. Он будет жить в ООО «Амазония Зоо» Солнечногорского района Московской области, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Самки кенгуру Беннета вынашивали своих детенышей этой весной, а уже летом малыши начали самостоятельно передвигаться. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Челябинском зоопарке, о пополнении узнали не сразу, так как этот вид животных ведет ночной образ жизни и чаще всего скрывается от посторонних.

В Челябинском зоопарке изначально проживали один самец и две самки кенгуру Беннета. Но по итогу каждая из представительниц этого вида родила по одному детенышу.

Кенгуру Беннета названо в честь австралийского зоолога Джорджа Беннета, который отправился в Австралию как врач, и подготовил несколько научных работ о млекопитающих материка.

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