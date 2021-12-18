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Происшествия18 декабря 2021 10:14

ГИБДД назвала причину ДТП в Челябинской области, в котором погибла женщина

Еще один человек госпитализирован
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Днем в субботу, 18 декабря, на Тургоякском шоссе в Миассе произошло смертельное ДТП. 37-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась Peugeot.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Водитель Peugeot госпитализирован

— На месте ДТП сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств, — сообщили в ГИБДД.

Также напомним, что сегодня утром на трассе Уфа-Челябинск столкнулись четыре большегруза. В результате движение по М5 было парализовано. Машины отправляли по объездной дороге.

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