ГИБДД назвала причину ДТП в Челябинской области, в котором погибла женщина

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Днем в субботу, 18 декабря, на Тургоякском шоссе в Миассе произошло смертельное ДТП. 37-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась Peugeot.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Водитель Peugeot госпитализирован

— На месте ДТП сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств, — сообщили в ГИБДД.

Также напомним, что сегодня утром на трассе Уфа-Челябинск столкнулись четыре большегруза. В результате движение по М5 было парализовано. Машины отправляли по объездной дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru