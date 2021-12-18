Вандалами, спилившими 4-метровую ель на озере Смолино в Челябинске, оказались подростки

Фото: администрация Челябинска

Полиция задержала подростков, которые неделю назад спилили 4-метровую ель на набережной озера Смолино. Молодые люди признали вину и раскаялись. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 2 ст. 260 УК РФ). Максимальная санкция — до четырех лет лишения свободы. Сколько лет подростком, в полиции не уточняют. Ответственность по данной статье наступает с 16.

Само дерево нашли еще в начале недели в одном из дворов по улице Новороссийской, неподалеку от места преступления.

Ранее мэр города Наталья Котова обратилась к руководителю челябинской полиции Сергею Миронову, чтобы тот лично проконтролировал ситуацию.

— Наверное, нам придется сначала покрыть весь город камерами и только потом заниматься благоустройством и озеленением, — заявила Котова. — Делаем остановки — их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят. Кому нужна 4-метровая ель дома?

Челябинцев просят не оставаться равнодушными по отношению к подобным преступлениям и обращаться в полицию.

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