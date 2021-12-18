В Ленинском районе Челябинска устранили коммунальную аварию, оставившую без воды более 20 домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 20 жилых дома, 18 административных зданий, детсад и два учебных заведения и в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды. Причина — повреждения трубы в переулке энергетиков. ЧП произошло накануне вечером, однако неполадку удалось устранить только сегодня днем. Пришлось менять участок водовода.
Как уточнили в администрации Челябинска, аварию устранили еще днем.
Зимой проблемы с водопроводами случаются довольно часто. Недавно в Копейске на улице Тюленина произошло крупная коммунальная авария. В результате без воды сидели жители поселков шахты 201 и шахты 205, поселков Горняк, Бажова, и Потанино, микрорайонов Второй участок, Четвертый участок, Кадровик, Тугайкуль, РМЗ.
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