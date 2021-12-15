В части Копейска пропала вода из-за аварии

Рабочие пытаются починить водопровод. Фото: vk.com/public207913445

В Части жилых домов в Копейске 15 декабря отключилось водоснабжение. В некоторых зданиях воды совсем нет, в других снижено давление и напор воды в кранах крайне слабый. Проблемы испытывают жители поселков шахты 201 и шахты 205, поселков Горняк, Бажова, и Потанино, микрорайонов Второй участок, Четвертый участок, Кадровик, Тугайкуль, РМЗ.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улице Тюленина произошла крупная коммунальная авария. Сотрудники МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» пытаются справиться с ней с 4:00. Работает бригада из восьми человек, на место происшествия пригнали четыре единицы техники, в том числе два экскаватора и грузовик.

— Холодное водоснабжение будет возобновлено после завершения ремонтных работ, — пообещали в мэрии, но точный срок окончания ремонта пока назвать не смогли.

Напомним, в начале декабря крупная авария привела к отключению воды в Миассе. В ноябре водоснабжение прекращали во всем Троицке. Причиной стало загрязнение источников, виновником которого назвали предприятие «Ромкор».

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